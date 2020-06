OZE. Kurtyka: 10 mld zł na zielone inwestycje

Szef resortu klimatu wyjaśnia, że owe 10 mld zł na zielone inwestycje pochodzi m.in. z funduszy unijnych, środków norweskich i krajowych. - Epidemia koronawirusa wymaga od nas poszukiwania takich rozwiązań, które pozwolą pobudzić gospodarkę. Mamy też ambicje, by to ożywienie gospodarcze wytyczało nowe ścieżki rozwoju i wzrostu, zielonego wzrostu - podkreślił Kurtyka, cytowany przez PAP.

- W sumie resort klimatu w ramach tych programów przeznaczy 7,8 mld zł. W poniedziałek zostały uruchomione z kolei aukcje na premie kogeneracyjną do kwoty 2 mld zł. To prawie 10 mld zł, które udostępniamy beneficjentom w nadchodzących miesiącach na zielone inwestycje - powiedział minister.

Kurtyka wyjaśnił, że pieniądze na nowe inwestycje mają trafić do czterech grup beneficjentów. Ministerstwo szacuje, że m.in. do właścicieli domów jednorodzinnych w tym roku trafią łącznie ponad 3 mld zł - 1,9 mld zł w ramach "Czystego Powietrza" i ok. 800 mln zł z programu "Mój Prąd".