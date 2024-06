Wybory do PE w cieniu muru na granicy z Białorusią

9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Autorzy publikacji Bloomberg zauważają, że premier Donald Tusk za główny element kampanii wyborczej postawił kwestie bezpieczeństwa.

Powody są co najmniej dwa. Po pierwsze trwająca już ponad dwa lata wojna na Ukrainie rodzi obawy od państw bałtyckich aż po Mołdawię, że Rosja będzie starała się wykorzystać słabości Europy. Po drugie prokremlowskie kampanie dezinformacyjne dążą do wzmocnienia skrajnej prawicy.

Tusk: Skoordynowana próba destabilizacji Polski

Gdy w zeszłym miesiącu doszło do ataku migranta próbującego nielegalnie przedostać się z Białorusi na strażnika patrolującego wschodnią granicę Polski, premier Tusk pośpieszył na miejsce tragicznych zdarzeń. Stojąc ramię w ramię z umundurowanymi żołnierzami we wsi Dubicze Cerkiewne, obiecał użyć wszelkich niezbędnych środków, aby uszczelnić granicę i przeciwstawić się temu, co określił jako skoordynowaną próbę destabilizacji Polski.