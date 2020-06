Wybory prezydenckie 2020. Ostatni dzień na zgłoszenie chęci do głosowania korespondencyjnego

Już wkrótce Polacy zadecydują, kto zostanie prezydentem ich kraju, bowiem wybory prezydenckie odbędą się 28 czerwca. Ustawa z 2 czerwca, która dotyczy zasad przeprowadzenia wyborów, przewiduje formę hybrydową. Wyborca sam może wybrać, czy chce głosować klasycznie w komisji, czy też korespondencyjnie.

Głosowanie korespondencyjne - jak zgłosić chęć?

Wyborca, który woli formę głosowania kopertowego, musi się jednak pospieszyć, gdyż czas zgłoszenia takiej preferencji upływa we wtorek. Do końca dnia musimy wyrazić taką wolę. Ale od początku. Najpierw kwestia adresu, pod który chcemy otrzymać pakiet wyborczy. Czy musi to być adres zameldowania?

"Wskazywany w zgłoszeniu chęci głosowania korespondencyjnego adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której wyborca jest wpisany do spisu wyborców. Może to być inny adres niż ten, pod którym wyborca został wpisany w spisie wyborców, lecz musi to być adres z obszaru tej samej gminy" - czytamy na rządowych stronach.

A co w przypadku, kiedy chcielibyśmy głosować w innej gminie niż zazwyczaj? W tym wypadku należy najpierw dopisać się do spisu wyborców w tej gminie. Można to zrobić w siedzibie samorządu lub przez internet (za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu).

Tak samo sytuacja ma się ze zgłoszeniem chęci głosowania korespondencyjnego. Wyborca może to zrobić zarówno w urzędzie, jak i w internecie na rządowych stronach. W tym drugim przypadku również niezbędnym okaże się profil zaufany lub e-dowód. W przypadku zgłoszenia w sieci sami wybierzemy, czy chcemy otrzymać pakiet do skrzynki, czy też odbierzemy go z urzędu.

Jeżeli natomiast potrzebna będzie nakładka Braille’a - trzeba przygotować odpowiednie orzeczenia o niepełnosprawności. W przypadku internetowego zgłoszenia może to być skan lub zdjęcie.

Pakiet wyborczy zawiera: kopertę zwrotną, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcję. Powinien trafić do wyborcy do 23 czerwca. Natomiast odesłać go należy do 26 czerwca.

Jak podaje ministerstwo cyfryzacji, z e-usługi do zgłoszenia chęci głosowania korespondencyjnego skorzystało 37 712 osób.

