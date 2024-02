Wybuch w kopalni Pniówek. Górnicy mieli przyznać się do fałszowania danych o stężeniu metanu

Kierownictwo JSW odniosło się do medialnych doniesień na temat procederu fałszowania wpisów z wynikami pomiarów stężeń metanu w kopalni Pniówek. Zapewniło, że jak dotychczas do spółki nie dotarły z prokuratury żadne informacje o zarzutach, stawianych pracownikom Pniówka.

Przypomnijmy, że 20 kwietnia 2023 r. doszło do katastrofy w należącej do JSW kopalni Pniówek . Zginęło w niej 16 górników i ratowników górniczych.

Prokuratura stawia zarzuty w sprawie kopalni Pniówek, JSW reaguje

Usłyszały one zarzuty dotyczące poświadczania nieprawdy w dokumentacji w zakresie pomiarów stężeń metanu. Jednak śledczy zaznaczają, że nie są one bezpośrednio związane z samą katastrofą.

W ostatnich dniach natomiast w mediach pojawiły się wypowiedzi anonimowych górników z Pniówka. Przyznali, że wpisywali w dokumenty fałszywe, zaniżone dane. Wytłumaczyli to obawą przed utratą pracy lub przeniesieniem do cięższych zajęć. Zaznaczyli, że dochodziło do nacisków ze strony przełożonych, gdyż przekroczenie dopuszczalnych stężeń metanu oznacza zatrzymanie pracy w kopalni.