Wyciek z maili Dworczyka. Poufne plany Toyoty o wygaszaniu produkcji w Wałbrzychu

To kontynuacja serii publikacji materiałów po kradzieży danych logowania do prywatnego konta mailowego szefa KPRM Michała Dworczyka . Tym razem na komunikatorze Telegram ujawniono korespondencję, która miała się odbywać między ministrem Dworczykiem a premierem Morawieckim.

W przypisywanym Dworczykowi mailu szef KPRM pisze do premiera o rozmowie z przedstawicielami Toyoty. Na spotkaniu Dworczyk był w towarzystwie doradcy premiera Krzysztofa Michalskiego.

Co więcej, Japończycy mieli poinformować o planach zakończenia produkcji silników w Wałbrzychu do 2025 r. Dworczyk zwraca uwagę, że pracuje tam 900 osób. To jednak nie koniec sensacyjnych informacji.