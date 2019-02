Wycinka drzew pod przekop Mierzei Wiślanej. Burza na Twitterze: "Szybko poszło"

Teren wycinki ogrodzono siatką, dodatkowo od piątku pilnuje go policja i straż leśna. Na miejsce wjechał ciężki sprzęt, w niedzielę na Twitterze lokalni reporterzy umieścili zdjęcia ciężarówek wyładowanych drewnem.

- To jest po prostu zbrodnia - pisze użytkowniczka Twittera.

- Niech się spieszą. Bo za 2 tygodnie ekoszaleńcy dostaną do ręki broń. Należy przypomnieć, że okres lęgowy ptaków (1 marca - 15 października) Jest to również okres specjalnej ochrony ich siedlisk i miejsc gniazdowania, czyli w wielu przypadkach - drzew - zauważa kolejny internauta.

Do wyrębu przeznaczony jest pas o szerokości 800 metrów i długości 1,5 km.

Przekop powstaje w miejscowości Nowy Świat. Liczyć ma ok. 1,3 tys. m długości i 5 m głębokości. Dzięki niemu możliwe ma być wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez sam kanał będą mogły z kolei przepływać statki o długości 100 m i szerokości 20 m.