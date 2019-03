Wyłudzenia VAT. 30 osób zatrzymanych, 3 z zarzutami "zbrodni VAT-owskiej"

Członkowie grupy poprzez wprowadzenie do obrotu gospodarczego i posłużenie się dokumentami potwierdzającymi nierzeczywiste transakcje gospodarcze, doprowadzili do wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT lub pomniejszenia należności na szkodę Skarbu Państwa na łączną kwotę ponad 13 mln zł. Podkarpacka KAS prowadziła czynności kontrolne i sprawdzające, które doprowadziły do wstrzymania nienależnego zwrotu podatku VAT na ok. milion złotych.