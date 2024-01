Wymiana kadry w państwowym podmiocie. Cały zarząd odwołany

Zamiast 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Wymieniać na swoich trzeba to badziewie zlikwidować. No chyba że nowy zarząd uzdrowi sytuację. Rozliczymy przy urnach, bo media nie będą zadawały trudnych pytań po co właściwie jest ta wymiana Zarządu, dla kasy!