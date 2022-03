Wynagrodzenia w województwie mazowieckim. Zobacz, gdzie zarabia się najlepiej

Xxx 52 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

A ja poprosze artykul o samozatrudnionych i ich zarabkach, po 600tys zl i najnizszym zusie i ryczaltowym podatku . Fajnie, ze pracownicy na etatach zarabiaja dobrze. Sa wykwalifikowani to sie placi specjalistom. Nie rozumiem tylko, ze pracownik podlega pod te same zasady podatkowe co samozatrudnieni, jezeli chodzi o wyliczenie podatku, ale formy opadatkowania to juz wybrac nie może, W zeszlym roku zaplacilem łącznie prawie 40tys podatku, prawie 18tys za zdrowtnego,bo mam umowe o prace. Koledzy na samozatrudnieniu smieja sie, wyciagaja z rynku 600tys zl i placa 8%podatku, zdrowtne to mniej niz 5000 rocznie. Skandal. Ale najlepiej pisac o etatowcach i to jeszcze kwoty brutto. Absurd!