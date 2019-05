Wynagrodzenia znowu ostro w górę. Rząd może odetchnąć

Po słabszym marcu , dane zaskoczyły tym razem pozytywnie. Ekonomiści spodziewali się o niższego wzrostu - o 6,6 proc. Wzrost o 7,1 proc. to powrót do wysokiego tempa z ubiegłego roku.

To wszystko mimo nieznacznego spadku zatrudnienia w dużych firmach o 1,2 tys. osób w kwietniu (-0,02 proc.). Licząc rok do roku jest jednak wzrost o 180 tys., czyli o 2,9 proc. Analitycy oczekiwali nieznacznie wyższego wzrostu o 3 proc.

Co z wpływami do budżetu?

Choć miesiąc wcześniej wyglądało na to, że w kwestii wynagrodzeń jest spowolnienie, to teraz można wracać do wcześniejszych założeń i rząd odetchnął z ulgą. Ministerstwo Finansów w "Aktualizacji Programu Konwergencji" podało miesiąc temu, że "nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 7,6 proc. w 2019 r.". Na tym oparte są założenia wydatkowe, plany 500+ na pierwsze dziecko i dla niepełnosprawnych, trzynasta emerytura.

W dużych i średnich przedsiębiorstwach pracowało w marcu 6 392 tysiąca osób w porównaniu do 6 212 tys. rok temu i 6 394 tys. w marcu. Co ciekawe, łączne zatrudnienie w gospodarce zmienia się nieznacznie, co dowodzi tego, że wyższe pensje zawdzięczamy głównie temu, że pracownicy przenoszą się z małych organizacji do większych. Dlatego informacje o zatrudnieniu w tych większych są bardzo istotne.