Wynagrodzenie minimalne w 2020 r. Istotne skutki dla całej gospodarki

Wbrew zapowiedziom służb prasowych resortu rodziny i pracy, jego szefowa nie ogłosiła rządowej propozycji podniesienia płacy minimalnej. Zrobiły to już dwie pozostałe strony w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) - związki zawodowe i organizacje pracodawców.

- Mamy znakomitą sytuację na rynku pracy, są wszelkie dane, by nie tylko rosło przeciętne wynagrodzenie, ale także rosło minimalne wynagrodzenie i zachowywało relację do przeciętnej płacy - powiedziała jedynie Rafalska.

Obejrzyj: Płaca minimalna rośnie co roku. "Dla pracodawców jest to wciąż duże obciążenie"

Minister zwróciła uwagę, że zarówno związkowcy, jak i pracodawcy porozumieli się we własnych środowiskach i wypracowali wspólne propozycje. Związki chcą, by płaca minimalna w 2020 r. wynosiła 2520 zł brutto, a organizacje pracodawców - 2387 zł.

- Ministerstwo wkrótce przedstawi swoją propozycję - zapewniła Elżbieta Rafalska. Zaznaczyła, że propozycja jej resortu najpierw musi zostać skierowana do uzgodnień międzyresortowych, potem trafi na Stały Komitet Rady Ministrów, a dopiero wtedy może zostać przyjęta przez Radę Ministrów.

Jak sama przyznała, czasu na to jest niewiele, ponieważ zgodnie z ustawą o płacy minimalnej rząd musi przedstawić swoją propozycję partnerom w RDS do 15 czerwca.

Wiele wskazuje na to, że na ogłoszenie rządowej propozycji poczekamy do niemal ostatniej chwili. W zeszłym roku MPiPS swoją propozycję poniesienia płacy minimalnej do 2250 zł ogłosiło dopiero 11 czerwca. "Nie" powiedziało wtedy Ministerstwo Finansów, ale ostatecznie Elżbieta Rafalska dopięła swego.