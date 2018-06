Płaca minimalna w 2019 r. Minister finansów nie zgadza się na 2250 zł brutto

Fot. Robert Ostrowski / East News Minister finansów Teresa Czerwińska i minister rodziny Elżbieta Rafalska

Ministerstwo Finansów nie zaakceptowało propozycji Ministerstwa Rodziny podniesienia płacy minimalnej w 2019 r. do 2250 zł brutto. Elżbieta Rafalska przyznała, że "jest tu rozbieżność". Rząd zajmie się płacą minimalną na posiedzeniu we wtorek.

- Mój resort zaproponował wzrost minimalnego wynagrodzenia, jego podwyższenie do kwoty 2250 złotych. W poprzednim układzie, o którym mówiłam, byłoby to 2216,70 złotych - powiedziała szefowa resortu rodziny w radiowej "Jedynce" w poniedziałek rano.

- Nasza propozycja na tym etapie nie została zaakceptowana przez ministerstwo finansów, jest tu rozbieżność - przyznała Rafalska. - Jutro jest Rada Ministrów i będzie rozstrzygnięcie, ponieważ w terminie do 15 czerwca partnerom i Radzie Dialogu Społecznego musimy przedstawić propozycję - zaznaczyła.

Jak podkreśliła minister rodziny, jeżeli strona związkowa i pracodawcy swojej propozycji nie uzgodnią, to ostateczne ustalenie wysokości płacy minimalnej i stawki godzinowej nastąpi do 15 września.

Podniesienie płacy miesięcznej płacy minimalnej do 2250 zł brutto i stawki godzinowej do 14,7 zł brutto zapowiedział w piątek wiceminister rodziny Stanisław Szwed. Jak wyjaśnił, wyższa propozycja została wybrana ze względu na chęć utrzymania płacy minimalnej na poziomie ok. 47 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Argument ten w poniedziałek powtórzyła Elżbieta Rafalska. - Nie chcemy, żeby uciekło nam przeciętne wynagrodzenie - powiedziała.

Rada Ministrów zajmie się propozycją resortu Elżbiety Rafalskiej we wtorek 12 czerwca. Rząd czasu ma niewiele, bo najpóźniej 15 czerwca musi przedstawić propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej Radzie Dialogu Społecznego.

Warto podkreślić, że podwyżka płacy minimalnej ma wpływ na wysokość wielu świadczeń, takich jak dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych, minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, czy odszkodowanie za mobbing.

Płaca minimalna ma także wpływ na wysokość "małego ZUS-u", czyli składek preferencyjnych opłacanych głównie przez przedsiębiorców przez dwa pierwsze lata prowadzenia działalności gospodarczej, ale także m.in. duchownych.

