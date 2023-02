Wynagrodzenie z zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Jak funkcjonuje zakaz konkurencji?

Wyszkolenie pracownika i wdrożenie go w obowiązki zawodowe w przedsiębiorstwie kosztuje przedsiębiorcę niemało. Dlatego zabezpiecza się przed tym, że taki pracownik przejdzie do konkurencyjnej firmy poprzez zakaz konkurencji. Umowa o zakazie konkurencji uregulowana jest w przepisach Kodeksu pracy.

Pracownik, który podpisze umowę tego rodzaju, nie może prowadzić działalności konkurencyjnej względem pracodawcy ani też podejmować zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiotu, który taką działalność prowadzi. Jeśli złamie zakaz konkurencji , były pracodawca może wnosić do niego o wyrównanie doznanej szkody na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia

Wynagrodzenie z zakazu konkurencji

Klauzula lojalnościowa, czy też zakaz konkurencji, to istotne ograniczenie, jeśli chodzi o dalszą karierę zawodową lub podejmowanie własnej działalności gospodarczej. Dlatego też pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia stosownego odszkodowania zatrudnionemu, który ma zakaz konkurencji, po ustaniu stosunku pracy.

Takie odszkodowanie można potraktować jako wynagrodzenie, które pozwoli pracownikowi na utrzymanie się w okresie obowiązywania zakazu. Może on trwać pół roku, jeśli chodzi o umowę o pracę, albo nawet do 2 lat, jeśli towarzyszył umowie agencyjnej.

Jak ominąć zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy?

Czy zawsze trzeba stosować się do zakazu konkurencji? Kodeks pracy wskazuje sytuacje, w których pracownik wcale nie będzie musiał się do niego stosować, nawet po rozstaniu się z firmą. Jak to możliwe? Można znaleźć furtki prawne, które pomogą wskazać, jak ominąć zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy.