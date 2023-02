Odszkodowanie za złamanie zakazu konkurencji

Czym jest zakaz konkurencji?

To naturalne, że przedsiębiorca, dbając o swoje interesy, nie chce pozwolić, by wyszkolony przez niego pracownik przeszedł do konkurencji i działał na jego niekorzyść. Może zabezpieczyć się przed takim niepożądanym zachowaniem zatrudnionych osób, podpisując z nimi umowę o zakazie konkurencji. Zakaz ten znalazł odzwierciedlenie w art. 1011-1014 Kodeksu pracy.