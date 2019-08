Wyprawka szkolna 2019. Podręczniki drenują portfele

Szaleństwo cenowe dotknęło licealnych pierwszoklasistów, a raczej ich rodziców czy opiekunów. Podręczniki do pierwszej klasy ogólniaka są sporo droższe od tych do innych klas. Jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna" - ceny są wyższe nawet o 20 proc. Księgarze tłumaczą to tym, że uczniowie po ósmej klasie będą się uczyć według nowej podstawy programowej. To z kolei wymusiło na wydawnictwach opracowanie zupełnie nowych podręczników.

Na drożyznę wpływ miało to, że wydawnictwa musiały wynająć zespół ludzi, a także przygotować nową szatę graficzną. Poniesione koszty - co oczywiste - przerzucono na kupujących. W ujęciu jednostkowym nie wygląda to jeszcze tak dramatycznie, np. podręcznik do fizyki podrożał z 39 do 45 zł, a do chemii - z 37 do 45 zł. Jednak, gdy zsumuje się koszt wszystkich podręczników, wychodzi spora różnica. Za komplet do pierwszej klasy liceum trzeba zapłacić obecnie nawet 700 zł, a w 2018 r. było to o 100 zł mniej.