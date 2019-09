Wyrównywanie szans na ścieżce kariery. "Kobieta nie ma przecież dziecka sama ze sobą"

Dyskusja zaczęła się od krótkiego podsumowania tegorocznego badaniu Pracodawców RP dotyczącego nastawienia kobiet wkraczających na rynek pracy. Okazało się, że choć kobiety są lepiej wykształcone i przekonane o swojej wartości, to mężczyźni aplikują dwa razy częściej na płatne staże niż kobiety, które wybieraj z miejsca te niepłatne.

Co więcej, możliwość awansu nie jest tak ważna dla kobiet, mają też dużo niższe oczekiwania płacowe niż mężczyźni.

- Tymczasem okazuje się, że tylko około 1/5 kobiet chce rozwijać swoją karierę, drugie tyle też chce na to postawić, ale jeżeli będzie to zgodne z ich zainteresowaniami. Pozostałe 60 proc. akcentowało, że najważniejsza jest rodzina - dodaje Kłos.

Jak zauważa, tak mówiły jednak kobiety, które najwyraźniej uważają , że trzeba dokonać wyboru między rodziną, a karierą. - To rzeczywiście nie jest łatwe. Wzorce kulturowe są dla nas mało korzystne, ale zapewniam, że to nie powinno nas ograniczać i można pogodzić karierę z życiem rodzinnym - przekonuje Agnieszka Kłos.

Robert Zapotoczny przekonywał z kolei, że kobiety, które brały udział w badaniu, po prostu chcą być szczęśliwe na swoich warunkach. - Trudno jest mieć wielodzietną rodzinę i robić karierę. Nie można też zmuszać każdego by chciał ją robić - mówi Zapotoczny.

Odpowiedziała mu Agnieszka Kłos, która zgodziła się wprawdzie z tym, że wzorce kulturowe wynosimy z domu i jasno one określają, jaka rola jest przypisana kobietom. To jednak, nie powinno zamykać przed paniami drzwi do sukcesu.