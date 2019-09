Kariera w aktualnym miejscu pracy. Myśli o niej 80 proc. polskich pracowników

Polacy są optymistami. Z roku na rok przybywa osób, które są pewne swoich kwalifikacji zawodowych - wynika z raportu ADP "Workforce View in Europe". 80 proc. pracowników optymistycznie myśli o swojej karierze w aktualnym miejscu pracy w perspektywie kolejnych 5 lat.

Do swojej przyszłości zawodowej bardzo optymistycznie podchodzą młodzi ludzie, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy. Według badania ADP, myśli tak 79 proc. z nich.

Pozytywnie swoją ścieżkę kariery oceniają także osoby niewiele starsze - 81 proc. pracowników od 25. do 34. roku życia. 86 proc. z nich jest również przekonana, że posiadane kwalifikacje przyczynią się do sukcesu w pracy. W swoje umiejętności najbardziej wierzą jednak respondenci w wieku 35-44, którzy mają już dłuższy staż pracy i większe doświadczenie. 89 proc. z nich odpowiedziało, że posiada kwalifikacje, które przyczynią się do sukcesu zawodowego.