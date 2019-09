Co czwarty pracownik z Polski wybiera Niemcy

- Niemcy są jednym z niewielu krajów, który zapewnia pracownikom minimalne wynagrodzenie, w zależności od branży i przynależnej jej taryfy płacowej. Obecnie wynosi ono 9,19 €, a od początku przyszłego roku wzrośnie do 9,35€. Co ważne, ta stawka dotyczy zarówno Niemców, jak i pracowników zagranicznych. W naszym kraju nie tylko nie ma takich regulacji, ale też bardzo często obowiązują nierówne stawki, wyższa dla polskich pracowników i niższa dla tych z Ukrainy. To pokazuje, jak daleko polskim pracodawcom do zachodnich standardów - pisze w swoim komentarzu Karolina Sewrańska, dyrektor zarządzającą Agencji Pośrednictwa Pracy Polski HR