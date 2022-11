Wystartowała rakieta misji Artemis I. To pierwszy krok do powrotu na Księżyc

W środę 16 listopada w godzinach porannych polskiego czasu rozpoczęła się bezzałogowa misja Artemis I. To pierwszy z serii lotów, które mają doprowadzić do powrotu astronautów na Księżyc. Potrwa on kilka tygodni. Jego istotny etap – odłączenie statku Orion od górnego członu rakiety nośnej – rozpocznie się po ok. dwóch godzinach po starcie.