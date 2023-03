Z historycznej fuzji nici. Embraer znalazł już pomysł na przyszłość bez Boeinga

- Kiedy plan fuzji upadł, byliśmy rozczarowani. To był czerwiec 2020 roku, wciąż jeszcze początek pandemii COVID-19. Dziś inaczej patrzymy na rynek i widzimy, że Embraer odnalazł się nim w nowych realiach - stwierdził Arjan Meijer, CEO Embraer Commercial Aircraft, odpowiadając na pytanie money.pl .

Zobacz także: "To byłoby z korzyścią dla pasażerów". Ekspert o tym, czy linii lotniczych w Europie jest za dużo

Boeing miał apetyt na segment mniejszych samolotów

Rozmowy na temat fuzji Embraera z Boeingiem toczyły się od 2017 r. Tuż przed wybuchem pandemii COVID-19 brazylijski rząd formalnie zatwierdził zgodę na współpracę. Część Embraera odpowiedzialna za produkcję samolotów pasażerskich oraz sektor usług i wsparcia miała trafić do nowej spółki, w której 80 proc. udziałów miał mieć Boeing. W rękach Brazylijczyków pozostałby mniejszościowy pakiet 20 proc. Zachowaliby też kontrolę nad produkcją samolotów i sprzętu wojskowego, utrzymując 51 proc. udziałów.

Byłaby to historyczna fuzja , ponieważ Boeing od lat był numerem jeden na światowym rynku lotniczym, a brazylijski Embraer zajmował trzecie miejsce, tuż za Airbusem. W efekcie powstałaby największa na świecie firma lotnicza.

Embraer to jedna z pereł w koronie brazylijskiej gospodarki. W latach 60. na fundamencie powojennych instytutów naukowych w dziedzinie lotnictwa w São José dos Campos rozpoczęły się prace nad samolotem, który mógłby mieć zastosowania cywilne i wojskowe. Tak powstał Embraer 110 Bandeirante, który pierwszy raz wzbił się w powietrze w 1969 r.

Firma konsekwentnie operowała w segmencie małych samolotów pasażerskich do 150 miejsc. - Mamy w nim bardzo silną pozycję - podkreślał Meijer.

Dlatego fuzja z Boeingiem była szansą dla Amerykanów, by wejść w segment, którym dotychczas się nie zajmowali. Wiosną 2020 r. Boeing zerwał porozumienie z Embraerem, przekreślając plany fuzji.

Przyszłość Embraera bez Boeinga

Ta odnoga wojskowa wciąż jest bardzo ważna dla Embraera. Dziś oprócz samolotów produkuje też radary, satelity, a nawet pierwszą fregatę we współpracy z ThyssenKrupp. W segmencie samolotów pasażerskich Brazylijczycy postawili na mały pasażerski odrzutowiec poprzedniej generacji E175-E1 oraz samoloty nowszej generacji: E190-E2 i E195-E2.

Embraer zapłacił swoją cenę za przygotowania do fuzji, ale też wykorzystał ten czas. - Praca na podwójnych systemach, zdublowane biura, to wszystko kosztuje. Ale wprowadziliśmy też wiele inicjatyw usprawniających funkcjonowanie firmy i portfolio produktów. To w 2018 r. zadebiutował E2-Jet - wyliczał Francisco Gomes Neto.