Z powodu błędu urzędników kamienica przy Rakowieckiej nadal nie wróciła do miasta

Zreprywatyzowana kamienica przy ul. Rakowieckiej 33 w Warszawie miała wrócić do miasta. Tak się jednak nie stało, nadal jest w rękach mecenasa Roberta Nowaczyka (wyraził zgode na publikację nazwiska). Przejął on budynek w zamian za umorzenie długudługu poprzednich właścicieli. W marcu komisja weryfikacyjna stwierdziła, że budynek powinien wrócić do miasta, ale tak się nie stało w wyniku błędu urzędników. Nie zapłacili oni 60 zł za zmianę wpisu w księdze wieczystej, wobec czego Nowaczyk przepisał kamienicę swojemu synowi.