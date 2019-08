gospodarka oprac. Krystian Rosiński 1 godzinę temu

Z Warszawy do Gdańska pociągiem w niecałe trzy godziny. To efekty inwestycji

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk poinformował w czwartek, że pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto do grudnia pojadą z prędkością do 200 km/h. Oznacza to, że podróże klientów skrócą się do ok. 2,5 godz. "To przykład dobrego wykorzystania środków" – ocenił Adamczyk.

