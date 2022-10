Za litr paliwa wkrótce zapłacimy 8 zł. Analitycy nie mają wątpliwości

Kierowcy tankujący diesla muszą naszykować się na cenę 8 zł za litr - nie mają wątpliwości analitycy e-petrol.pl. Ceny takie paliwo to powinno osiągnąć to już za kilka dni. W analizie z poniedziałku 10 października eksperci podkreślają, że to efekt drożejącego oleju napędowego. Od połowy ubiegłego tygodnia ceny wzrosły o blisko 1000 zł za metr sześc.