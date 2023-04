Zaczyna się. Pracodawcy chcą, by pracownicy z branży IT wrócili do biur

Wynagrodzenia w branży IT

W pierwszym kwartale 2022 r. specjaliści IT przy umowie B2B mogli zarobić od 15 do 21 tys. złotych netto (+ VAT), a w analogicznym okresie w 2023 r. już od 16,8 do 23,6 złotych netto (+ VAT).

Specjaliści Big Data zarobią najwięcej

Mediana dolnych i górnych widełek w pierwszym kwartale 2023 r. dla wyżej wymienionych kategorii to odpowiednio: Frontend - przy B2B od 18 do 25 tys. netto + VAT, przy UoP od 15 do 21 tys. złotych brutto. Backend - przy B2B od 18 do 26 tys. złotych netto + VAT, przy UoP od 14 do 20 tys. złotych brutto. Big Data - przy B2B od 20,2 do 28,6 tys. złotych netto + VAT, przy UoP od 16,5 do 23 tys. złotych brutto oraz Business Analyst - przy B2B od 16,8 do 22 tys. złotych netto + VAT, a przy UoP od 12 do 18 tys. złotych brutto.