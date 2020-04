"Żądamy cofnięcia zakazu wstępu do lasu!". Ponad 125 tys. osób w dwa dni podpisało petycję

"Obostrzenie o zachowaniu bezpiecznej odległości jest wystarczające. Ogromne obszary lasów w naszym kraju są najbezpieczniejszym miejscem w jakie może udać się człowiek w tym trudnym okresie, jednocześnie najłatwiej tam zachować zalecaną odległość. Spacer i kontakt z przyrodą jest konieczny do życia! Nie ma racjonalnych powodów, by przebywanie w lesie było bardziej niebezpieczne niż przebywanie w komunikacji publicznej, kościele, czy sklepie. Dodatkowo razi fakt zezwolenia na prowadzenie w tym samym czasie polowań. Żądamy cofnięcia tego absurdalnego zakazu!" – apelują.

Nie milkną tez zarzuty o to, że zakaz jest zwyczajnie niezgodny z prawem. Z Ustawy o lasach wynika, że okresowy zakaz wstępu do lasu będącego własnością Skarbu Państwa można wprowadzić tylko w trzech ściśle określonych przypadkach: (i) ze względu na ochronę drzewostanu lub runa leśnego; (ii) duże zagrożenie pożarowe; (iii) wykonywanie określonych prac gospodarczych. "Co oznacza, że de facto brak jest podstawy prawnej do wprowadzenia zakazu wstępu do lasu ze względu na koronawirusa — podstawą taką nie może być "polecenie" premiera, które nie może prowadzić do podejmowania działań niezgodnych z prawem" – zauważa prawnik Olgierd Rudak w "Czasopiśmie Lege Artis".