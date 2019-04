Zagranica kontroluje jedną szóstą polskiego PKB. Z Niemcami i USA na czele

Zagraniczne firmy wytwarzają szóstą część wartości dodanej w polskiej gospodarce - podał Eurostat. Wartość dodana to liczba określająca, ile gospodarka dodała, żeby z surowca stał się finalny produkt. Jej wartość jest zbliżona do PKB.

Udział firm zza granicy w tym wskaźniku wzrósł od 2010 roku o 0,9 pkt. proc. do 15,7 proc. Czy to dużo? Średnia europejska jest niższa i wynosi 13,4 proc., ale już w Niemczech czy w Szwecji poziomy są bardzo podobne. Te gospodarki trudno nazwać pozbawionymi suwerenności. Na zdrowy rozum polski wskaźnik nie powinien więc u nikogo budzić niepokoju, nawet u osób zorientowanych narodowo.

Co więcej, w najszybciej w Europie rosnącej ekonomii Irlandii firmy zagraniczne opanowały aż 31,6 proc. gospodarki. Głównie te ze Stanów Zjednoczonych. Czy jest to powód do zmartwienia dla Irlandczyków, coraz lepiej wynagradzanych, którzy dawno zapomnieli o czymś takim jak bezrobocie?