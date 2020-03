Zakaz handlu w niedziele jednak zostaje

Jak nieoficjalnie dowiedział się money.pl ze źródeł zbliżonych do rządu, decyzja o tymczasowym zawieszeniu zakazu handlu w niedziele, z powodu epidemii koronawirusa, na razie nie zostanie podjęta.

W czasie konferencji prezentującej rządowe plany, mające ochronić gospodarkę przed skutkami epidemii, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz nie potwierdziła tej informacji. Podkreślała jednak, że w tej chwili mowa jest jedynie o dostawach towarów do sklepów w niedziele.

- Na mocy oświadczenia Państwowej Inspekcji Pracy, Komendanta Głównego Policji i Prokuratora Generalnego umożliwiliśmy towarowanie sklepów w niedziele. Wszystko po to, by te opróżniające się gwałtownie sklepy były od poniedziałku gotowe dla klientów. Działa to od poprzedniej niedzieli na podstawie oświadczenia – powiedziała Emilewicz.