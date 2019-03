Zakaz handlu w niedzielę. PO ocenia rok działania ustawy

Zakaz handlu w niedziele obowiązuje od marca 2018 roku. Niemal dokładnie rok temu Polacy po raz pierwszy nie byli w stanie zrobić tego dnia zakupów. Wszystko w trosce o pracowników handlu. To dla nich m.in. wprowadzono nowe przepisy.

- To powoduje dyskryminację - są pracownicy handlu, którzy pracują po trzy niedziele w miesiącu, i tacy, którzy w ogóle nie mogą pracować - powiedział Szczerba, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Posłowie chcą, by w przepisach wprowadzić zmianę i zapewnić część niedziel wolną od pracy wszystkim pracownikom.

Jak na nowe przepisy zareagowały sklepy? Okazuje się, że wcale nie zyskali na tym najmniejsi. W zasadzie to oni są jedyną grupą handlowców, która na zakazie straciła.

- Dokładnie rok temu rząd PiS uznał, że wie lepiej, co Polacy chcą robić w niedzielę i wie lepiej, czego Polacy w niedzielę nie chcą robić. Pamiętamy, jakie były zapowiedzi rządu - jak to pracownicy będą mieć dobrze, jak to sklepikarze będą mieć dobrze, jak zostanie zatrzymany pochód sklepów wielkopowierzchniowych - komentował Arkadiusz Myrcha.