Zakaz palenia w kominkach. Województwo pomorskie również zmienia przepisy

Radni sejmiku województwa pomorskiego przyjęli uchwałę niemal jednogłośnie. Tylko jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Jej zapisy wymagają od mieszkańców miast, którzy ogrzewają domy kotłami CO lub piecami na paliwa stałe, by podłączyli się do miejskiej sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Jeżeli natomiast nie jest to możliwe, uchwały zezwalają użytkownikom kotłów na użycie gazu lub lekkiego oleju opałowego.

Natomiast na wsiach priorytet mają sieci ciepłownicze. Jak czytamy na oficjalnej stronie województwa: "nie ma obowiązku korzystania z gminnych sieci gazowych". Jednak w przypadku wsi również obowiązuje wymiana źródeł ciepła na nowoczesne.

"Zgodnie z uchwałą zabrania się spalania węgla brunatnego, węgla kamiennego o uziarnieniu mniejszym niż 3mm, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy o wilgotności powyżej 20 proc." - czytamy na stronie.

Uchwała narzuca również konkretne terminy, do kiedy można korzystać z kotłów CO oraz pieców na paliwa stałe. W przypadku urządzeń klasy 5. - najwyższej - wykorzystywać je będzie można do lipca 2035 roku.

Mniej czasu na wdrożenie zmian mają właściciele urządzeń klasy 3. i 4. - wymienić je muszą do września 2026 roku. W przypadku pieców i kotłów o niższej klasie termin jest jeszcze krótszy. Wymiana w takim wypadku musi nastąpić do września 2024 roku.

"Co ważne, jeżeli w domu mamy kominek, który nie jest głównym źródłem ogrzewania, nie trzeba z niego rezygnować. Przestarzałe wkłady warto wymienić na nowoczesne, ekologiczne. Dym z kominka nie może być uciążliwy dla sąsiedztwa. Do spalania w kominku należy używać specjalnego drewna lub olejów (w przypadku biokominków). Trzeba też pamiętać, by rozpalanie w kominku było okazjonalne" - czytamy na stronie.

Uchwały antysmogowe konsultowane były ze środowiskami ekologicznymi oraz z samorządowcami.

To kolejne województwo, które wdraża uchwały antysmogowe. W ostatnich dniach zdecydowało się na to Mazowsze. W poniedziałek natomiast uchwałę przegłosowali radni województwa małopolskiego.