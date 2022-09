Zamrożenie cen prądu. Część seniorów może mieć wyższy limit. Oto kto skorzysta

Ceny prądu dla gospodarstw domowych będą w 2023 roku zamrożone na tegorocznym poziomie. Taka korzystna stawka będzie jednak obowiązywała tylko do pewnego limitu zużycia. Co do zasady są to dwie megawatogodziny, ale na więcej będą mogli liczyć m.in. posiadacze Karty Dużej Rodziny. Jak się okazuje, oznacza to, że skorzysta też część seniorów, których pociechy są już dorosłe.