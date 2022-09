Zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych. Projekt ustawy już w Sejmie

Warto podkreślić, że przy przekroczeniu limitów dane gospodarstwo nie traci prawa do zamrożonych stawek. Skorzysta z nich, ale tylko do określonego poziomu, a za każdą kolejną zużytą kilowatogodzinę ponad limit będzie już płaciło według stawek, które obowiązują w taryfie danej spółki energetycznej z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą.

Z zamrożenia cen będą natomiast wyłączeni ci odbiorcy , którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i jednocześnie zawarte przez nich oferty sprzedaży lub kompleksowe gwarantują im stałą cenę za obrót energią elektryczną w roku 2023.

10 procent upustu dla zaciskających pasa

Dodatkowo przewidziany jest rabat dla najbardziej oszczędnych. Jeśli w okresie 1 października 2022 roku - 31 grudnia 2023 roku gospodarstwo domowe zmniejszy zużycie energii o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 31 grudnia 2022, w 2024 r. spółka energetyczna zastosuje upust w wysokości 10 proc. kosztów zużycia energii elektrycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Dla kogo dodatek energetyczny

Dodatek elektryczny ma być wypłacany tym gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania zasilane jest prądem. Warunkiem koniecznym do jego uzyskania ma być wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek wynosi 1000 zł w przypadku zużycia prądu w 2022 r. na poziomie do 5000 kWh i 1500 zł w przypadku zużycia powyżej tego poziomu. Wniosek o jego wypłatę będzie można, zgodnie z projektem, składać w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Ma być wypłacony do 31 marca 2023 r.