Zanieczyszczona ropa z Rosji. Moskwa przekonuje, że pompuje już czysty surowiec

o porpawie przekonywały już wcześniejsze komunikaty ministerstwa. 8 maja, już odpowiedniej jakości ropa dotarła do portu Ust-Ługi, 9 przepompowywano ją do zbiorników przepompowujących na tankowce.

Białoruski koncern Biełnaftachim od razu o odkryciu poinformował Rosjan. Wtedy też okazało się, jakie szkody może ona wyrządzić. W rafinerii w Mozyrzu doszło do korozji i awarii niektórych urządzeń. Zdemontowano je do remontu.

Strona rosyjska, czyli Transnieft , przyznała, że doszło do obniżenia jakości przesyłanego surowca. Według rosyjskiej firmy zanieczyszczenie celowo spowodowała firma, która dostarcza do rurociągów surowiec pochodzący od małych kompanii wydobywczych.

Planuje się stopniowe jej wpompowanie do czystej ropy, by szkodliwe substancje rozrzedzić do bezpiecznych poziomów. Problemem będzie jednak przetransportowanie tak olbrzymiej ilości surowca do instalacji w całej Rosji.