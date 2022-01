Zapowiada się kolejny trudny rok na rynku energii. Wzrost cen jest konieczny

szewczyk-drat... 33 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

A gdy wielu mowilo, ze zamiast przejadac kase, trzeba inwestowac w utrzymanie infrastruktury i unowoczesnianie... to kazdy jelop na stanowisku machal reka. Kazdy zdrowo myslacy wiedzial, ze nadejdze czas, gdy to wszystko bedzie w takim stanie, ze bedzie trzeba na gwalt ogromnych pieniedzy, aby cokolwiek uratowac. Ale kto sie tam przejmowal Rozumem. Wazniejsze bylo, aby prezesi i ich rodziny mieli kase. No to teraz, smieszny narodku, w koncu przyszedl czas zaplaty za glupote. Wasza wieczna glupote...