Rząd kręci na siebie bat. Nie przewidział skutków tarczy antyinflacyjnej

Posłowie kilka dni temu zagłosowali za tzw. tarczą antyinflacyjną 2.0. Wprowadza ona od lutego do końca lipca obniżoną do zera stawkę VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Nowy pakiet antydrożyźniany obniża też m.in. z 23 proc. do 8 proc. stawkę VAT na benzynę, olej napędowy czy gaz LPG.

Tarcza jednak inflacyjna?

"O ile działania rządu są antyinflacyjne w krótkim okresie, to w długim okresie będą miały one działanie proinflacyjne . Obniżki podatków w bieżącym roku, poprzez oddziaływanie efektów niskiej bazy, podbiją inflację w 2023 roku średniorocznie o 2 pkt proc." - wyliczają eksperci CA.

Co więcej, oczekują, że podwyżki cen żywności po zniesieniu niższej stawki podatku VAT będą wyższe niż ich obniżki na początku 2022 roku . A na dodatek zaoszczędzone dochody gospodarstw domowych oraz dodatkowe transfery w postaci dodatku osłonowego będą napędzały popyt w najbliższych kwartałach, co będzie również oddziaływało w kierunku wzrostu cen.

Wsparcie rządu. Lepiej krócej niż dłużej

Ciekawa jest jeszcze inna symulacja, która pokazuje, co by się stało z inflacją, gdyby rząd zechciał przedłużyć obowiązywanie tarcz antyinflacyjnych do końca 2022 roku. Eksperci sugerują, że w ten sposób wylałby dziecko z kąpielą. Pokazuje to poniższy wykres (czarna krzywa).