Tarcza antyinflacyjna. Dodatek osłonowy doczekał się poprawek w Senacie

W środę podczas posiedzenia plenarnego senator PiS Wojciech Piecha zgłosił poprawki - jak zaznaczył, skonsultowane z ministerstwem klimatu - precyzujące zapisy ustawy.

Dodatek osłonowy. Dla kogo w jednej transzy?

Zgodnie z nimi dodatek osłonowy, przysługujący od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 jest wypłacany w dwóch różnych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia. Jeżeli jednak wniosek o wypłatę dodatku zostanie złożony później niż na 2 miesiące przed tymi terminami, to jest on wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu.

Poprawki Piechy przewidują też, że przyznanie dodatku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie wymaga wydania decyzji. Jednak odmowa lub uchylenie prawa do dodatku takiej decyzji już wymagają. Informacje o przyznaniu mogą być wysyłane e-mailem, a nieodebranie informacji w formie papierowej nie wstrzymuje przyznania dodatku. Wnioski o wypłatę złożone do dnia wejścia w życie ustawy pozostaną natomiast bez rozpoznania. Teraz propozycjami Piechy zajmie się senacka komisja.

Co do zasady świadczenie ma wynosić 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla gospodarstw, które liczą od dwóch-trzech osób, 850 zł dla gospodarstw składających się z czterech-pięciu osób, a 1150 zł dla gospodarstw, w których jest co najmniej sześć osób. Dodatek dostaną tylko ubożsi Polacy - będą obowiązywać kryteria dochodowe: 2100 zł miesięcznie dla osób samotnych i 1500 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niektórzy dostaną jednak więcej - będą to ci, którzy do ogrzewania używają węgla. - Mimo że została przeprowadzona dosyć wnikliwa analiza tej ustawy, to zauważyliśmy jeszcze konieczność wniesienia znaczącego uzupełnienia - mówił w trakcie prac nad projektem w Sejmie Krzysztof Tchórzewski z PiS, były minister energii.

Dla tej grupy Polaków wysokość dodatku kształtuje się następująco: 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych, 750 zł na gospodarstwo domowe składające się z dwóch do trzech osób, 1062,50 zł dla czterech i pięciu osób, i najwyższy, powyżej sześciu osób - 1437,50 zł.

Ustawa w zamyśle ma na celu ochronę mniej zamożnych gospodarstw domowych, a dodatek ma zniwelować rosnące ceny energii elektrycznej i gazu. Łączne wydatki budżetowe na ten cel w przyszłym roku mają wynieść 4 mld 700 mln zł, pomoc ma trafić do niemal 7 mln gospodarstw domowych.

Tak rząd chce walczyć z drożyzną

Przypomnijmy, dodatek osłonowy to jeden z elementów tarczy antyinflacyjnej, którą ogłosił rząd. Tarcza ma ograniczyć negatywne skutki inflacji. W ramach tarczy - obok dodatku osłonowego - rząd planuje obniżenie od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Akcyza na energię elektryczną dla gospodarstw domowych ma spaść z 5 zł/MWh do zera; dla pozostałych odbiorców akcyza ma być na poziomie minimalnym dopuszczonym w UE.

Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa mają zostać zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Planowane jest też obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. na trzy miesiące – od stycznia do marca 2022 r. Od stycznia do marca 2022 r. do 5 z 23 proc. spaść ma podatek VAT na energię elektryczną.

- Tarcza antyinflacyjna będzie kosztować ok. 10 mld zł - wylicza minister finansów Tadeusz Kościński - A zwiększenie dochodów budżetu ze względu na inflację to około 8-9 mld zł. Zatem oddajemy społeczeństwu to, co budżet zyska dzięki zwiększonej inflacji – wyjaśnił szef resortu finansów.

