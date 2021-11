Tak rząd chce walczyć ze wzrostem cen w Polsce. Oto założenia tarczy antyinflacyjnej

Tarcza antyinflacyjna. Trzy obszary obniżek: ceny paliw, ceny energii, ceny żywności

Tarcza antyinflacyjna. Najważniejsze założenia:

Obniżka cen paliw. Niższy VAT na gaz ziemny. Tarcza antyinflacyjna

- Wprowadzamy obniżkę cen paliw od 20 grudnia na pięć miesięcy poprzez obniżenie wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE. Od stycznia do końca maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Zwolnimy z opłaty emisyjnej na pięć miesięcy. Te wszystkie działania po stronie państwa, nie ingerujemy w działania koncernów paliwowych, doprowadzą do obniżki cen paliw o około 20-30 gr w najbliższych tygodniach - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Niższy VAT na energię elektryczną. Tarcza antyinflacyjna

- Nasze dzisiejsze działania to pakiet około 10 mld zł. Tak, jak zrealizowaliśmy tarczę antykryzysową, tak dziś zrealizujemy tarczę antyinflacyjną. To nasza sprawczość - powiedział szef rządu.

Dodatek osłonowy dla rodzin. Tarcza inflacyjna ma rekompensować wzrost cen żywności

Zapowiedział też skierowanie bezpośredniego wsparcia do rodzin poprzez dodatek osłonowy. Ma to być dopłata w wysokości 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 1-osobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie. - Ten dodatek osłonowy będzie o wartości od 400 do nawet 1150 zł, w zależności od liczebności gospodarstwa domowego. Będzie wypłacany w dwóch ratach w 2022 r. - wyjaśniał premier Morawiecki. Z dodatku osłonowego ma skorzystać ponad 5 mln gospodarstw domowych.