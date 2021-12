Tarcza antyinflacyjna. Sejm zdecydował w sprawie dodatku osłonowego

Dodatek osłonowy przegłosowany w Sejmie. Za nowelizacją opowiedziało się 433 posłów, przeciw było 3, natomiast 1 wstrzymał się od głosu.

Co do zasady świadczenie ma wynosić 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla gospodarstw, które liczą od dwóch-trzech osób, 850 zł dla gospodarstw składających się z czterech-pięciu osób, a 1150 zł dla gospodarstw, w których jest co najmniej sześć osób. Dodatek dostaną tylko ubożsi Polacy - będą obowiązywać kryteria dochodowe: 2100 zł miesięcznie dla osób samotnych i 1500 zł miesięcznie na osobę w rodzinie.

Niektórzy Polacy dostaną jednak więcej - będą to ci, którzy do ogrzewania używają węgla. - Mimo że została przeprowadzona dosyć wnikliwa analiza tej ustawy, to zauważyliśmy jeszcze konieczność wniesienia znaczącego uzupełnienia - mówił w czwartek rano, jeszcze przed ostatecznym głosowaniem, Krzysztof Tchórzewski z PiS, były minister energii.

- Zgłaszam dodatkową poprawkę do projektu ustawy, żeby dodatek osłonowy był w powiększonej wielkości: do 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych, 750 zł na gospodarstwo domowe składające się z dwóch do trzech osób, 1062,50 zł dla czterech i pięciu osób, i najwyższy, powyżej sześciu osób - 1437,50. Artykuł 16 miałby wtedy brzmienie, że w 2022 roku kwota będzie wynosiła 4 mld 700 mln zł - wyliczył Tchórzewski.

Jak mówił, ta zmiana ma na celu ochronę gospodarstwa domowego zagrożonego ubóstwem energetycznym ze względu na bardzo dynamiczny wzrost cen węgla zarówno na globalnym oraz na krajowym rynku w bieżącym roku.

- Zwiększenie tego dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych wykorzystujących węgiel dla celów ogrzewania indywidualnego ma na celu ochronę odbiorcy wrażliwego ekonomicznie przed znacznymi podwyżkami cen tego surowca, które są obecnie zauważalne i które przekładają się na wymierny wzrost kosztów ogrzewania - dodał.

Zdaniem Tchórzewskiego poprawka jest niezbędna, ponieważ gospodarstwa domowe używające węgla dysponują dużo mniejszymi dochodami i wymagają przez to specjalnego potraktowania.

Dodatek osłonowy ma trafić do prawie 7 mln rodzin

Według szacunków rządu pieniądze z dodatku osłonowego, który jest jednym z elementów tarczy antyinflacyjnej, trafią do niemal 7 mln gospodarstw domowych.

Projekt zakłada, że jeśli dochody w gospodarstwie domowym przekraczają nieznacznie wyznaczony limit, świadczenie będzie wypłacane w wysokości równej różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dodatek ma być wypłacany w dwóch ratach – pierwsza do 31 marca a druga do 2 grudnia 2022 r. Koszt tego rozwiązania ma wynieść nie więcej niż 1,4 mld zł.

Tarcza antyinflacyjna. Tak rząd chce walczyć z drożyzną

Przypomnijmy, oprócz dodatku osłonowego, w ramach tarczy antyinflacyjnej rząd planuje obniżenie od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokości akcyzy do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Akcyza na energię elektryczną dla gospodarstw domowych ma spaść z 5 zł/MWh do zera; dla pozostałych odbiorców akcyza ma być na poziomie minimalnym dopuszczonym w UE.

Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa mają zostać zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Planowane jest też obniżenie stawki VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. na trzy miesiące – od stycznia do marca 2022 r. Od stycznia do marca 2022 r. do 5 z 23 proc. spaść ma podatek VAT na energię elektryczną.

- Tarcza antyinflacyjna będzie kosztować ok. 10 mld zł - wylicza minister finansów Tadeusz Kościński - A zwiększenie dochodów budżetu ze względu na inflację to około 8-9 mld zł. Zatem oddajemy społeczeństwu to, co budżet zyska dzięki zwiększonej inflacji – wyjaśnił szef resortu finansów.

Inflacja w Polsce w listopadzie 2021 r. wyniosła 7,7 proc. To najwyższy odczyt wzrostu cen od grudnia 2000 r., czyli od 21 lat. Oznacza to, że za szereg towarów i usług płacimy coraz więcej.

