Zarabianie online a rozliczenia podatkowe – co warto wiedzieć?

Każdy przychód według art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawy o PIT) to otrzymane albo pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Może on pochodzić m.in. z tytułu wykonywania pracy przez internet.

Oczywiście musisz się rozliczyć z fiskusem z tytułu osiągniętych przychodów. W jaki sposób? To zależy, jakie są źródła zarobkowania online oraz czy jesteś pracownikiem i osiągasz wpływy za pośrednictwem płatnika, czy też przedsiębiorcą albo wykonujesz pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Ważną kwestią jest też to, czy podmiot wypłacający Ci wynagrodzenie ma siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, czy też jest to firma zagraniczna.

Klasyfikacja dochodów online: przychody z e-commerce, freelancingu, marketingu afiliacyjnego itp.

Dochody online mogą pochodzić z wielu różnych aktywności. Może być to praca zdalna, wykonywana jednak na podstawie zawartej umowy o pracę, ale i działalność realizowana osobiście czy w ramach prowadzenia firmy. Niewykluczone jednak, że będą to przychody online, które nie mieszczą się w takich ramach, a są typowe dla współczesnego zatrudnionego wykonującego pracę zdalnie na podstawie różnych stosunków prawnych.

Klasyfikacja dochodów online może prezentować się w następujący sposób: współpraca afiliacyjna,

marketing internetowy, np. w obrębie serwisów społecznościowych,

e-commerce, np. prowadzenie sklepu online, dropshipping (sprzedawanie towaru jako pośrednik),

freelancing – podejmowanie zleceń online, np. programistycznych, graficznych itp. To tylko jedne z wielu pomysłów na zarabianie w internecie. Jeśli pozyskujesz w ten sposób przychód, musisz wiedzieć, czy podlega on opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W większości przypadków tak właśnie jest, chyba że masz prawo do skorzystania ze zwolnienia.

Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej – kiedy zarejestrować działalność online?

Do niedawna prowadzenie jakiejkolwiek zarobkowej działalności gospodarczej w Polsce wiązało się z koniecznością jej zarejestrowania w odpowiedniej ewidencji – CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub w KRS – Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli chodzi o spółki. Jednak obecnie istnieje możliwość prowadzenia działalności bez rejestracji.

Wiele osób, które zarabiają na afiliacji, sprzedają w internecie lub zajmują się freelancingiem, mogą zarabiać bez konieczności zakładania firmy. Chodzi tu o działalność nierejestrowaną, która spełnia warunki tożsame dla działalności gospodarczej. To taka, która: prowadzona jest w sposób zorganizowany i ciągły,

prowadzona jest we własnym imieniu,

ma charakter zarobkowy. Jeśli z tytułu prowadzonych działań zarobkowych online masz niski poziom przychodów, nie zostaną one uznane za prowadzenie działalności gospodarczej, czyli nie będziesz musiał się rejestrować w CEIDG. Działalność nierejestrowana, nierejestrowa lub nieewidencjonowana to według przyjętej ustawowo definicji drobna działalność zarobkowa osób fizycznych. Ważne jest przy tym, jakie wynikają z niej miesięczne przychody. Nie mogą one przekroczyć 2700 zł brutto (limit ważny od lipca 2023 roku). To 75 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

Dodatkowym warunkiem prowadzenia nieewidencjonowanej działalności jest to, byś w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej.

Przy przekroczeniu limitu dochodu należy już zarejestrować działalność gospodarczą. Ponadto od razu musisz dokonać takiej rejestracji, jeśli firma, którą chcesz prowadzić: wymaga zezwolenia, koncesji albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, została zdefiniowana w przepisach jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Jak śledzić przychody i prowadzić odpowiednią dokumentację?

Przy pozyskiwaniu dochodów online w ramach działalności niezarejestrowanej wystarczy, że będziesz ewidencjonować sprzedaż w uproszczony sposób. Posłuży ona do rozliczenia przychodów w PIT rocznym.

Natomiast wtedy, gdy będziesz już miał założoną działalność gospodarczą, np. po przekroczeniu progu dochodowego, śledzenie przychodów będzie musiało przyjąć formę właściwą dla obranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: uproszczona podatkowa księga przychodów i rozchodów lub pełna księgowość – w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej – 12 i 32 proc. lub podatku liniowego – 19 proc.,

ewidencja przychodów – w przypadku opodatkowania przychodów ryczałtem ewidencjonowanym.

Kategorie podatkowe dla dochodów online - podatek dochodowy, VAT i inne obowiązki podatkowe

Jeśli uzyskujesz dochody online, a nie masz otwartej działalności gospodarczej, to niekoniecznie będziesz je opodatkowywał. Korzyścią wynikającą z działalności nierejestrowej jest nie tylko to, że nie trzeba jej zgłaszać do CEIDG, ale również: nie musisz płacić co miesiąc lub co kwartał zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

nie musisz płacić podatku VAT – obejmuje Cię w takim przypadku zwolnienie przedmiotowe,

nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości. Natomiast musisz w trybie rocznym rozliczyć się z podatku dochodowego od osób fizycznych na druku PIT-36, ujmując w nim przychody online oraz odliczając od nich koszty ich uzyskania.

W przypadku gdy dochody online są podstawą opodatkowania dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, to taka osoba musi odprowadzać zaliczki na podatek PIT. Robi to co miesiąc lub co kwartał według odpowiedniej stawki podatkowej – 12 lub 32 proc. podatku od dochodu online, jeśli stosowane jest opodatkowanie skalą podatkową lub 19 proc. w przypadku podatku liniowego.

Odrębną kategorią podatkową jest podatek VAT, który płatnik płaci, jeśli jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W takiej sytuacji musi nie tylko odprowadzać do urzędu skarbowego odpowiedni podatek obliczony na podstawie faktur, ale również składać JPK_V7.

Rozliczenia podatkowe dla przedsiębiorców online - deklaracje, formularze i terminy

W przypadku gdy z tytułu działalności nierejestrowej rozliczasz swoje przychody online, to podobnie jak w przypadku zarobków z umów-zleceń czy umów o dzieło rozliczasz je w zeznaniu rocznym PIT-36. Podstawą opodatkowania jest dochód.

Inaczej jest, jeśli przychody online uzyskujesz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Do urzędu skarbowego odprowadzasz wówczas zaliczki podatkowe, a po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć do urzędu skarbowego deklarację PIT: PIT-36 w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,

PIT-36L w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym,

PIT-28 – w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zaliczki na podatek dochodowy płaci się w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego i skali podatkowej lub podatku liniowego do 20. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Deklaracje roczne składa się w terminie do końca kwietnia kolejnego roku podatkowego za rok poprzedni.

Prócz tego podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ma obowiązek do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni zapłacić podatek VAT należny fiskusowi i złożyć JPK_V7M. Przy rozliczeniach kwartalnych składany jest JPK_V7K, a płatności dokonuje się co trzy miesiące.

Konsekwencje niewłaściwego rozliczenia – ryzyko kar finansowych i prawnych

Jeśli deklaracja PIT będzie złożona terminowo, a będą w niej błędy, to podatnik nie ponosi od razu konsekwencji niewłaściwego rozliczenia. Zostanie wezwany do zrobienia korekty. Musi jej dokonać niezwłocznie i dopłacić podatek wraz z ewentualnymi odsetkami.

Natomiast podatek, który nie zostanie zapłacony w terminie, w tym zaliczka na PIT, to zaległość podatkowa, a podstawową konsekwencją jej powstania jest naliczenie odsetek za zwłokę. Podatnik sam powinien takie odsetki naliczyć i wpłacić wraz z podatkiem do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli tego nie zrobi, zostanie objęty egzekucją skarbową. Wiąże się to z obowiązkiem uiszczenia podatku, odsetek za zwłokę i kosztów egzekucji.

Jeśli podatnik złoży korektę deklaracji i zapłaci odsetki za zwłokę, może skorzystać z obniżenia wartości tychże odsetek z podstawowej ich kwoty do 50 proc. tej wartości.

Niezapłacenie w terminie pojedynczej zaliczki podatkowej nie wiąże się z koniecznością poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej, ale już notoryczne niepłacenie na czas lub wcale rodzi takie konsekwencje. Kara za wykroczenie skarbowe zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym w II połowie 2023 roku wynosi od 360 zł do 72 000 zł.

Dotkliwe mogą być konsekwencje niewłaściwego rozliczenia z tytułu podatku VAT w deklaracji JPK_V7. Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji ma prawo nałożyć na podatnika karę pieniężną. Może być nakładana za każdy błąd w przesłanej ewidencji, który uniemożliwia przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji.

Kluczowe aspekty rozliczeń podatkowych dla osób zarabiających online

Istnieje wiele sposobów, by zarabiać online. Jednak w każdym przypadku trzeba zwrócić uwagę, czy daną działalność trzeba zarejestrować i jak ją rozliczać z urzędem skarbowym. W przypadku działalności nierejestrowanej sprawa jest prosta, ponieważ nie trzeba odprowadzać zaliczek na podatek PIT do urzędu skarbowego, a podatnik – osoba fizyczna – jest zwolniony z VAT i składania deklaracji.

Przy działalności rejestrowanej konieczne jest już dokonanie wpisu do CEIDG, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy, składanie deklaracji JPK_V7 w przypadku czynnych podatników VAT.

