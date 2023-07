Zarobki byłego prezesa Rafako. Miał więcej niż Daniel Obajtek

TED 27 min. temu zgłoś do moderacji 0 4 Odpowiedz

Co tu komentować ??? wszelkiego rodzaju spółki to twory prywatne i jako społeczeństwo nie mamy prawa do ingerowania w ich politykę wynagrodzeń i podziału zysków !!!!! Skoro jako społeczeństwo wybraliśmy takich rządzących oraz zezwoliliśmy na to by się uwłaszczyli na naszym majątku , czyli państwowym , tworząc z niego spółki skarbu państwa ,wiedząc że według nich nadal obowiązuje zasada PZPR Państwo to my ,to nie róbmy teraz afery że oni dzielą się tymi pieniędzmi !!!!