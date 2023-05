Zwolnienia grupowe w Rafako. Powodem "impas w procesie inwestorskim"

"Impas między spółkami skutkuje koniecznością dostosowania poziomu i kosztów zatrudnienia do obecnej sytuacji finansowej i rynkowej " – przekazała spółka w komunikacie.

Umowa Rafako z MS Galleon

Rafako poinformowało niedawno, że MS Galleon nie złożył jasnej deklaracji woli kontynuowania udziału w procesie , czy też przeprowadzenia transakcji przewidzianych umową. Pomimo upływu terminu 30 kwietnia 2023 r., jako terminu zamknięcia transakcji, nie doszło do określenia nowego terminu zamknięcia transakcji.

Zarząd spółki ocenił, że doszło do impasu w procesie inwestorskim z udziałem MS Galleon. Zdaniem władz firmy obecnie ów proces nie daje podstaw do pozytywnych przewidywań o tym, iż w nieodległej przyszłości dojdzie do finalizacji transakcji.