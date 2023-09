Zarobki Polaków na emigracji. Widać znaczącą różnicę

WIADOMO 27 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

CI MLODZI LUDZIE CO WYJECHALI,MAJA PRACE I GODNE ZYCIE NAPEWNO DO POLSKI NIE WRACAJA, ALE WRACAJA NIEROBY GDZIE ZASILKU JUZ NIE DOSTAJA A W POLSCE NIC NIE ROBIAC PIS IM PLACI TO JEST ANOMALIA,,,