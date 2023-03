Zarobki w berlińskiej fabryce Tesli. Oto ile płaci firma Elona Muska

Byku z Plasti... 23 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

No więc tak knczcie z ta reklama. Prawda jest taka że wszystkie pensje to Brutto. I zapewne są to jakieś uśrednione. Skupie się teraz na pensjach pracowników produkcji bo to są stanowiska osiągalne dla Polaków. Przede wszystkim ze względu na słaba znajomość języka. Taka jest prawda że o ile u angielskim nie jest w Polsce źle to Niemiecki leży. Naprawdę pojedyncze osoby opanowały ten język aby swobodnie mogły pracować w Niemczech na dobrym stanowisku nawet produkcyjnym. I teraz 33900 brutto to daje jakieś 2850 brutto na miesiąc. A więc ponad 17 euro za godzinę. Ale to pod warunkiem że ktoś jest zatrudniony bezpośrednio przez Tesla na etacie. Uczciwie nie dziwię się że mają problemy z pracownikami. W przemyśle motoryzacyjnym takie stawki średnie dla stałych pracowników to minimum minorum . Mniej płacić się nie da ze względu na ustalenia taryfowe. No ale to nie koniec niespodzianek. Polacy i większość innych pracowników produkcji nie są zatrudniani bezpośredni przez Tesla ale jako tak zwani Laiarbeiter. A więc są pracownikami Laiarbeitagentur wynajmowanymi przez Tesla kiedy są potrzebni. Ta praca poza tym że jest bardzo nie stabilna no taki pracownik dziś pracuje w Tesli a na koniec zmiany dowiaduje się że od jutra nie będzie potrzebny i ma się zgłosić do Agencji żeby ta wysłała go gdzie indziej. To jeszcze wynagrodzenia przez nie płacone są bliskie z reguły pensji minimalnej czyli 12 euro za godzinę. Więc także się nie dziwię że mało Polaków chce dojeżdżać. Jak się policzy wszystkie koszty to żaden interes. A do tego no właśnie pracujesz w Niemczech mieszkasz w Polsce... A więc na koniec roku odezwie się do ciebie polski urząd skarbowy abyś dopłacił różnice między podatkiem zapłaconym w Niemczech a tym jaki był by należny od takiego wynagrodzenia w Polsce. Suma summarum może jak ktoś jest informatykiem z perfekt niemieckim i zostanie zatrudniony bezpośrednio przez Tesla i zamieszka w Niemczech to może mieć sens. Dla całej reszty totalna porażka.