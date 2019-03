Zarobki w Lidlu. W Polsce 3,1 tys., a w Niemczech nie mniej niż 8,6 tys. zł

Lidl w Polsce z początekim marca zmienił politykę wynagrodzeń pracowników. Od teraz w tej sieci handlowej zarabia się od 3100 do 3800 zł brutto miesięcznie na "dzień dobry". Po roku pracodawca gwarantuje skok płacy do poziomu od 3250 zł brutto do 4050 zł brutto. Z kolei po dwóch latach można liczyć na pensję od 3450 do 4350 zł brutto miesięcznie.