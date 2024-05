Zarobki w Ochotniczej Straży Pożarnej. Oto na ile mogą liczyć strażacy

Ochotnicza Straż Pożarna to organizacja, która nie tylko służy społeczeństwu, ale również zapewnia swoim członkom pewne korzyści finansowe. Zarobki w OSP są regulowane na podstawie ekwiwalentu pieniężnego, który strażak otrzymuje za swoje zaangażowanie w różne działania.

Ekwiwalent finansowy za służbę druha

Strażak Ochotniczej Straży Pożarnej ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za swoje uczestnictwo w różnych działaniach. Te działania mogą obejmować udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach czy ćwiczeniach. Ekwiwalent jest naliczany za każdą rozpoczętą godzinę, licząc od momentu zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP, niezależnie od ilości wyjazdów w ciągu tej godziny.

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego jest ustalana przez radę gminy, która podejmuje decyzję w tej sprawie co najmniej raz na dwa lata. Decyzja ta jest podejmowana w formie uchwały. W przypadku osób, które aspirują do zostania strażakami ratownikami w OSP, ekwiwalent przysługuje za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia.

Maksymalna stawka dla strażaka ochotnika

Jednakże istnieją pewne ograniczenia dotyczące wysokości ekwiwalentu pieniężnego. Nie może on przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, które jest ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego. Dla trzeciego kwartału 2023 roku, przeciętne wynagrodzenie wynosiło 7194,95 zł brutto. To oznacza, że strażacy nie mogą zarabiać więcej niż 41.11 zł za godzinę rozpoczętej akcji ratowniczej lub szkolenia. Jest to maksymalna kwota, którą może ustalić gmina.