Zaskakująca pozycja w menu. "Super pomysł! Teraz można wpadać całą rodziną"

Restauracje jeszcze do nie dawna nie zauważały psich gości. Czworonogi przeszkadzały innym klientom i obsłudze. Na szczęście to się zmieniło. Teraz z wprowadzaniem psiaków, szczególnie do ogródków restauracji, najczęściej nie ma już problemu. Standardem stała się też miska wody dla pupila.

Można jednak pójść o krok dalej i zaproponować psu nie tylko wodę. Tą drogą poszła restauracja Checz u Kaszebe na zachód od Gdańska.

W menu restauracji tuż poniżej dodatków jest propozycja dla psa. Warto zauważyć, że jest to danie bezpieczne i powinno przypaść do gustu każdemu czworonogowi. Kurczak gotowany z marchewką brzmi świetnie, a restaurator wycenił je na 14 zł.

Restauracja o zaskakującej pozycji w menu informuje swoich potencjalnych klientów na swoim Facebooku.

"Checz u Kaszebe to miejsce przyjazne nie tylko dla ludzi nakarmimy również waszych czworonożnych pupili, bo kto jak nie pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Jak to mówił mój brat - pies to też człowiek tylko trochę spiesiony" - czytamy na profilu restauracji.

Pomysł spotkał się z ciepłym przyjęciem obserwujących lokal. "Super pomysł! Teraz można wpadać całą rodziną" - napisał jeden z internautów. Ktoś inny zauważa z kolei, że pomysł jest fajny. "Lubię Was jeszcze bardziej. Szkoda tylko że to tak daleko."

Jedna z klientek zrobiła sobie również zdjęcie ze swoim pupilem i dodała je do komentarza. Psiak wygląda na zadowolonego. Pewnie właśnie przed chwilą wylizał do końca zawartość miseczki.

Dlatego jego pani nie szczędzi słów zachwytu. "Jesteście niesamowici - jakby mało mieli pracy w sezonie Jestem za i dziękuję, że jesteście miejscem przyjaznym dla psów o czym przekonałam się nie raz z moim Virgo".

Wybierając się z psem do restauracji warto pamiętać, że to właściciel zakładu gastronomicznego ma pełną swobodę, czy zezwoli na wstęp do swojego lokalu zwierzętom domowym, czy też takiego wstępu nie dopuszcza. Sanepidowi nic do tego.

