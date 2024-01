Zażartował, że ma bombę w bagażu. Nie poleciał na wakacje i dostał mandat

Jasko Muzykan... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Te służby to zawsze próbują być bardziej święte od Papieża jednocześnie przepuszczają ludzi z nożem poprzez swoje kontrole. Ogólnie to tylko w takim wypadku gdy ktoś podpity sobie robi głupie żarty to mogą się wykazać. Gdyby byli normalnymi ludźmi to by go ukarali nawet większym mandatem a nie robili popisowek na koszt głupoty podpitego faceta który stracił dzięki temu dużo więcej niż ten mandat. Latam dużo i zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji ale wśród tego wszystkiego powinno istnieć tez człowieczeństwo a nie budowanie swojego nadszarpniętego imigu na koszt niegroźnego głupka!