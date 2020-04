Ze strachu przed chińskimi inwestorami Niemcy zawieszają wolny rynek. Będą nowe przepisy regulujące przejmowanie firm

8 kwietnia przyjął on projekt nowelizacji ustawy o stosunkach gospodarczych z zagranicą (AWG). Transakcje istotne dla porządku publicznego mają w przyszłości nie dochodzić do skutku do momentu, aż zostanie sprawdzone, czy faktycznie nie stanowią zagrożenia. Co więcej, przejęcie konkretnego przedsiębiorstwa będzie mogło zostać zablokowane przez rząd, jeśli niebezpieczeństwo jest "spodziewane Dotychczas musiało być "rzeczywiste". Ponadto przy wydawaniu zezwolenia na przejęcie będzie też brane pod uwagę bezpieczeństwo partnerów z UE. Słowem: rząd Angeli Merkel znacząco poszerzył swoje pole manewru, ponieważ (jak zwraca uwagę Volker Treier ze Zrzeszenia Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych DIHK) "spodziewane naruszenie" porządku publicznego jest terminem nieostrym i wyjątkowo pojemnym – czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".