Ze zwycięstwa PiS nikt się tak nie cieszył. Zarobił "na czysto" niemal 9 tys. zł

STS podsumował zakłady, które przyjmował w związku z wyborami parlamentarnymi. Gracze mogli typować wyniki i frekwencję. Rekordzista zgarnął niemal 14 tys. zł. Prawdopodobnie nikt tak, jak on nie cieszył się ze zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości oraz mobilizacji Polaków.

Jak to zrobił? Postawił pięć kuponów po 1000 zł na to, że PiS nie zdobędzie więcej niż 47,5 proc. poparcia, a frekwencja przekroczy 56,5 proc. Ostatecznie partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyła 43,59 proc. głosów, a do urn poszło 61,74 proc. uprawnionych. STS wypłaci mu 13 860 zł. Zysk wyniósł więc niemal 9 tys. zł.