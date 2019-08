Zerowy PIT dla młodych. Ale uwaga: nie przy umowach do 200 zł

Można jednak podatek ominąć. Najprostszy sposób to przekroczenie granicy 200 zł choćby o złotówkę. Można również, jak wyjaśnia w gazecie Marcin Borkowski, doradca podatkowy, połączyć umowy i na przykład zamiast dwóch podpisać jedną, aby należność przekroczyła limit. Trzecie rozwiązanie to przyjąć do rozliczenia stawkę godzinową.

Zerowy PIT obowiązuje od 1 sierpnia. Obejmuje osoby do 26. roku życia zatrudnione na umowę o pracę i umowy zlecenia. - Dzięki wprowadzeniu ulgi w PIT dla osób do 26. roku życia, osoby, które rozpoczynają swoją karierę zawodową, otrzymają do ręki wyższe wynagrodzenie za swoją pracę. Będzie to istotny impuls do podejmowania legalnego zatrudnienia oraz pozostawania w kraju i rozwijania polskiej gospodarki - przekonywał minister finansów Marian Banaś.