Zielona ofensywa. Polska branża konopna rośnie w siłę, przeszkadza bałagan w przepisach

- To pokazuje, jak wielkim zaufaniem obdarzyli nas inwestorzy, ale także, jakie nadzieje pokładają w rozwoju rynku konopi w Polsce - wyjaśnia Wasilewski, który nie przypomina działacza ruchu Wolne Konopie. Wcześniej brał udział m.in. w tworzeniu zajmującego się polityką międzynarodową i obronnością Instytutu Pułaskiego.

Konopna brama do Europy

Według szacunków New Frontier Data, wartość tylko europejskiej części rynku konopnego w br. wyniesie 2 mld dol. Będzie to jeden z najszybciej rozwijających się rynków UE, którego wartość rok do roku zwiększy się o około 20 proc.